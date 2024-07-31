В «Динамо» раскрыли причину ухода Фёдора Смолова

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин раскрыл причину ухода Фёдора Смолова. По словам функционера, нападающего не устроили условия нового контракта, согласно которым его зарплата зависела бы от количества матчей.

«Чем Смолов не понравился Личке? Дело не в этом, дело в контракте. Фёдору было предложено: сколько матчей сыграешь за основной состав, столько и получишь», — приводит слова Сергея Степашина издание «Комсомольская правда».

Напомним, о переходе Смолова «Краснодар» объявил 18 июня. Футболист присоединился к чёрно-зелёным на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2025 года. Отметим, что Смолов уже играл за «Краснодар» в период с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе чёрно-зелёных он забил 64 гола и является лучшим бомбардиром в истории клуба.