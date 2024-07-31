БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев составил портрет идеального футболиста

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев составил портрет идеального футболиста
Комментарии

По просьбе «Чемпионата» защитник московского ПФК ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев составил портрет идеального футболиста по различным характеристикам.

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев составил портрет идеального футболиста. Видео:

Игра головой: Серхио Рамос
Скорость: Килиан Мбаппе
Сила: Вирджил ван Дейк
Техника: Неймар
Удар: Криштиану Роналду
Правая нога: Криштиану Роналду
Левая нога: Лионель Месси
Харизма: Артём Дзюба

Ранее Дивеев также составил символическую сборную из лучших футболистов, с которыми он играл.

Материалы по теме
Видео
Защитник ЦСКА Дивеев включил Марио и двух Миранчуков в сборную своих сильнейших партнёров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android