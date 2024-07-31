По просьбе «Чемпионата» защитник московского ПФК ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев составил портрет идеального футболиста по различным характеристикам.

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев составил портрет идеального футболиста. Видео:

Игра головой: Серхио Рамос

Скорость: Килиан Мбаппе

Сила: Вирджил ван Дейк

Техника: Неймар

Удар: Криштиану Роналду

Правая нога: Криштиану Роналду

Левая нога: Лионель Месси

Харизма: Артём Дзюба

Ранее Дивеев также составил символическую сборную из лучших футболистов, с которыми он играл.