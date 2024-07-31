Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев составил портрет идеального футболиста
По просьбе «Чемпионата» защитник московского ПФК ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев составил портрет идеального футболиста по различным характеристикам.
Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев составил портрет идеального футболиста. Видео:
Игра головой: Серхио Рамос
Скорость: Килиан Мбаппе
Сила: Вирджил ван Дейк
Техника: Неймар
Удар: Криштиану Роналду
Правая нога: Криштиану Роналду
Левая нога: Лионель Месси
Харизма: Артём Дзюба
Ранее Дивеев также составил символическую сборную из лучших футболистов, с которыми он играл.
Комментарии