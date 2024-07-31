Евгений Чернов рассказал, чем «Ростов» отличается от других команд

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о матче жёлто-синих с «Локомотивом» в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России.

«Погода никак не повлияла на результат матча с «Локомотивом». Получился достаточно обычный матч, но у «Локомотива» были более опасные моменты. Мы, к сожалению, не смогли создать много моментов у ворот соперников, где-то не хватало последнего паса и хороших подач, разберёмся с этим.

Не хочется говорить, что малое количество моментов связано с тем, что вышел ротируемый состав и было много молодёжи. Потому что «Ростов» отличается от других команд тем, что все футболисты знают требования главного тренера и стараются их выполнять. Поэтому должны создавать больше моментов и неважно, кто играет», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.