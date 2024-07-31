Президент «Урала» Иванов: рано оценивать наш старт в Первой лиге

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о том, что не стоит оценивать игру екатеринбургской команды после старта сезона Первой лиги.

«Давайте сейчас не будем ничего обсуждать. Пока рано оценивать наш старт в Первой лиге. Мы провели всего три матча, это очень мало. Пока не могу сказать, хорошо мы стартовали или плохо. Так что давайте пока не будем это обсуждать, вернёмся к этому вопросу через 9-10 туров», — приводит слова Иванова Metaratings.

Напомним, «Урал» по итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги вылетел в Первую лигу, проиграв в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе «Акрону». «Урал» выступает в Первой Лиге впервые с 2013 года. После трёх туров екатеринбуржцы набрали шесть очков и занимают шестое место в турнирной таблице Первой лиги.