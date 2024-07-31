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Александр Соболев во второй раз подряд не попал в заявку «Спартака» на матч

Александр Соболев во второй раз подряд не попал в заявку «Спартака» на матч
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не попал в заявку своей команды на матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо». Таким образом, Соболев отсутствует в заявке своей команды второй раз подряд.

Матч состоится сегодня, 31 июля, в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

Ранее в «Спартаке» сообщили, что футболист отстранён от тренировок с основным составом.

В нынешнем сезоне Соболев успел провести один матч в составе красно-белых в рамках РПЛ. Российский форвард не отметился результативными действиями. Нападающий имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

Турнирная сетка Кубка России
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