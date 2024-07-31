В ПАОКе высказались об интересе к экс-игроку «Локомотива» Антону Миранчуку

Вице‑президент греческого ПАОКа Кириакос Кириакос высказался об интересе клуба к экс-игроку «Локомотива» Антону Миранчуку.

«Это неправда, что мы интересуемся Антоном Миранчуком», — приводит слова Кириакоса «Матч ТВ».

На данный момент Антон находится в статусе свободного агента, у него истёк контракт с «Локомотивом».

Миранчук попал в академию железнодорожников в 2011 году, уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав. 1 июня московская команда объявила об уходе игрока.

В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.