«Химки» — «Оренбург»: Магомедов забил гол на последних минутах

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются подмосковные «Химки» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу «Химок».

На 90-й минуте полузащитник «Химок» Бутта Магомедов открыл счёт.

В прошлом сезоне «Химки» выступали в Мелбет Первой лиге. Команда добралась до второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России, где уступила «Ростову» (0:0, 6:7 пен.). «Оренбург» вышел в 1/4 финала Пути РПЛ, где проиграл «Спартаку» (2:3 по сумме двух матчей). Команда завершила путь в Кубке России на стадии первого этапа 1/2 финала Пути регионов, проиграв московскому «Динамо» (2:4).