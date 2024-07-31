Илья Вахания: без Глебова, Голенкова или Осипенко уровень «Ростова» сильно изменился бы

Защитник «Ростова» Илья Вахания, считает, что без защитника дончан Максима Осипенко, хавбека Данила Глебова и нападающего Егора Голенкова уровень команды существенно изменился бы.

— Сильно ли поменялся бы уровень «Ростова» в случае ухода Глебова, Осипенко или Голенкова?

— Думаю, что да. Это лидеры команды, они определяют игру. Их влияние очень важно.

— В команде были разговоры о возможном уходе кого-то из них?

— Нет, ничего такого не было, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Ростов» в новом сезоне провёл три матча: два в РПЛ и один в Кубке России. В чемпионате России «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА (0:0), а также обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. В матче национального Кубка «Ростов» уступил «Локомотиву» со счётом 0:1.