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«Химки» одержали победу над «Оренбургом» на 90-й минуте в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России

«Химки» одержали победу над «Оренбургом» на 90-й минуте в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России
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Сегодня, 31 июля, проходил матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу «Химок».

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Магомедов – 90'    

На 90-й минуте полузащитник «Химок» Бутта Магомедов, через 13 минут после выхода на замену, забил победный гол.

В прошлом сезоне «Химки» выступали в Мелбет Первой лиге. Команда добралась до второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России, где уступила «Ростову» (0:0, 6:7 пен.). «Оренбург» вышел в 1/4 финала Пути РПЛ, где проиграл «Спартаку» (2:3 по сумме двух матчей). Команда завершила путь в Кубке России на стадии первого этапа 1/2 финала Пути регионов, проиграв московскому «Динамо» (2:4).

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