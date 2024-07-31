Агент Тюкавина: Костя получает меньше передач, чем хотелось бы

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игре футболиста в начале нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Ничего страшного нет, что Костя не забил в первых двух турах. Работает на тренировках, забьёт в других играх. Он сосредоточен на командной игре. Костя получает меньше передач, чем хотелось бы, но это футбол. По крайней мере, ноги нигде не убирает от единоборств. Первый забьёт — и дальше попрёт», – приводит слова Сафонова Metaratings.

Напомним, в сезоне-2023/2024 РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.