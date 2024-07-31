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Георгий Джикия приехал на матч «Спартака» с «Динамо» в Кубке России

Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия приехал на матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и московским «Динамо», передаёт корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На момент написания новости счёт в матче – 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне команды трижды встречались в матчах Кубка России. В групповом этапе сначала «Спартак» разгромил «Динамо» со счётом 4:1, затем выиграли бело голубые — 3:0. В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов «Спартак» выиграл со счётом 2:0 и выбил «Динамо» из Кубка России.

Георгий Джикия покинул московский «Спартак» этим летом по истечении срока действия контракта. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.