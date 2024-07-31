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Георгий Джикия: когда увидите меня на поле? Сегодня утром выходил

Георгий Джикия: когда увидите меня на поле? Сегодня утром выходил
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Экс-защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о том, когда его можно будет увидеть на футбольном поле. Футболист приехал на матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России между красно-белыми и московским «Динамо».

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

— Когда увидим вас на поле?
— Я сегодня утром выходил, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.

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