Георгий Джикия: когда увидите меня на поле? Сегодня утром выходил

Экс-защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о том, когда его можно будет увидеть на футбольном поле. Футболист приехал на матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России между красно-белыми и московским «Динамо».

— Когда увидим вас на поле?

— Я сегодня утром выходил, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.