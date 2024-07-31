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Овечкин оценил шансы московского «Динамо» на титул в нынешнем сезоне

Овечкин оценил шансы московского «Динамо» на титул в нынешнем сезоне
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о шансах московского «Динамо» на титул в нынешнем сезоне перед матчем. Хоккеист приехал на матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России между красно-белыми и московским «Динамо».

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

«Прогнозы на сегодня? Красивый футбол. Шансы «Динамо» на титул в этом сезоне? Самые положительные», — приводит слова Овечкина «РБ Спорт».

В прошлом сезоне команды трижды встречались в матчах Кубка России. В групповом этапе сначала «Спартак» разгромил «Динамо» со счётом 4:1, затем выиграли бело голубые — 3:0. В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов «Спартак» выиграл со счётом 2:0 и выбил «Динамо» из Кубка России.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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