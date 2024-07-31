Игрок «Бенфики» Невеш перейдёт в «ПСЖ», Саншеш станет частью сделки — Фабрицио Романо

19-летний полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш станет игроком «ПСЖ», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, молодой футболист достанется «ПСЖ» за € 60 млн, € 10 млн дополнительных выплат и аренду хавбека Ренату Саншеша на сезон. Сообщается, что медицинское обследование должно пройти в ближайшие дни.

Невеш является воспитанником «Бенфики». В сезоне-2023/2024 он забил три гола и отдал один ассист в 55 матчах за клуб. По информации Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 55 млн. Действующее соглашение с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года.

Минувший сезон Саншеш провёл в аренде за «Рому». Игрок провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6,5 млн.