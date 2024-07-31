Жерзино Ньямси поделился впечатлениями от пребывания в «Локомотиве» и России

Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси сказал, что ему комфортно в клубе и в стране в целом.

«Мы каждый день работаем над тем, чтобы быть лучше, разбираем свои ошибки. У нас есть все возможности, чтобы хорошо провести сезон. Мы будем работать над этим. Я, в свою очередь, хочу просто играть, делать всё возможное, чтобы помочь команде, чтобы качественно провести сезон.

Рад находиться в «Локомотиве». Я хочу отдать клубу всё лучшее, что у меня есть, на что я способен. Я уже чувствую себя более комфортно в клубе, в стране, потому что я уже начал понимать хоть что-то», — приводит слова Ньямси Metaratings.

«Локомотив» по итогам двух первых туров Российской Премьер-Лиги занимает шестое место, имея в своём активе три очка. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», который набрал шесть очков.

Жерзино Ньямси перешёл в «Локомотив» этой зимой из французского «Страсбурга» за € 3,5 млн. В прошлом сезоне сыграл девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В новом сезоне игрок сыграл во всех трёх официальных матчах «Локомотива». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.