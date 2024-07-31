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Нападающий «Спартака» Угальде отметился голом второй матч подряд

Нападающий «Спартака» Угальде отметился голом второй матч подряд
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде забил гол в ворота «Динамо» в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России.

Футболист забивает за команду вторую игру подряд. До этого Угальде не мог отметиться голом за «Спартак» 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, что является худшим показателем для форвардов-новичков за всю историю московского клуба.

22-летний футболист перешёл в «Спартак» в январе 2024 года из нидерландского «Твенте». За этот период он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. В минувшем сезоне Угальде забил гол в игре 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2). Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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