БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» согласовал условия личного контракта с игроком «Боруссии» Д — Tuttomercatoweb

«Ювентус» согласовал условия личного контракта с игроком «Боруссии» Д — Tuttomercatoweb
Аудио-версия:
Комментарии

Туринский «Ювентус» достиг договорённости с нападающим дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Каримом Адейеми касательно условий личного контракта. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, Адейеми согласился на условия личного контракта сроком на пять лет, предусматривающего заработную плату в размере около € 3,5 млн в год с бонусами. При этом сообщается, что на уровне договорённостей между клубами могут возникнут сложности из-за требуемой «Боруссией» цены в размере € 50 млн.

Адейеми перешёл в «Боруссию» Д из австрийского «РБ Зальцбург». В прошлом сезоне футболист сыграл 45 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
«Ювентус» заинтересован в приобретении нападающего «Боруссии» Д Карима Адейеми
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android