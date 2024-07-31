«Ювентус» согласовал условия личного контракта с игроком «Боруссии» Д — Tuttomercatoweb

Туринский «Ювентус» достиг договорённости с нападающим дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Каримом Адейеми касательно условий личного контракта. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, Адейеми согласился на условия личного контракта сроком на пять лет, предусматривающего заработную плату в размере около € 3,5 млн в год с бонусами. При этом сообщается, что на уровне договорённостей между клубами могут возникнут сложности из-за требуемой «Боруссией» цены в размере € 50 млн.

Адейеми перешёл в «Боруссию» Д из австрийского «РБ Зальцбург». В прошлом сезоне футболист сыграл 45 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.