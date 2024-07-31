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Маркиньос вновь поменял своё решение и перейдёт в «Спартак» вместо «Локомотива» — источник

Полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос снова изменил своё решение о переходе в московский «Локомотив» и станет игроком «Спартака». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, стороны уладили последние детали касательно перехода футболиста. Маркиньос в ближайшее время прилетит в Москву для оформления трансфера.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Маркиньос передумал переходить в «Спартак» и подпишет контракт с «Локомотивом».

24-летний Маркиньос в прошлом сезоне сыграл 48 матчей за венгерский «Ференцварош» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.