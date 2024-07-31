Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил о завершении тренерской карьеры

Бывший наставник «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп высказался о перспективах своей тренерской карьеры.

«На сегодняшний день для меня это конец как для тренера. Я уволился не по своей прихоти, это было общее решение. Я уже тренировал лучшие клубы мира», — приводит слова Клоппа интернет-издание ESPN GB.

Напомним, Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» по окончании прошедшего сезона. За свою карьеру тренер выиграл 13 крупных трофеев, среди которых два чемпионства Германии, победа в чемпионате Англии и в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» расположился на третьем месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 79 очков за 37 матчей. Новым тренером клуба стал нидерландец Арне Слот, перешедший в клуб из «Фейеноорда».