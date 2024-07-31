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Игрок «Майнца» Эль-Гази выступил с обращением после скандала с поддержкой Палестины

Игрок «Майнца» Эль-Гази выступил с обращением после скандала с поддержкой Палестины
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Нидерландский полузащитник «Майнца» Анвар Эль-Гази выступил с обращением по итогам разбирательства с клубом, связанного с отстранением футболиста из-за поддержки Палестины.

«Сегодня мой контракт с «Майнцем» официально расторгнут. Мне трудно праздновать свою недавнюю юридическую победу, поскольку страдания мирных жителей и беспомощных детей в Газе продолжаются.

Моё дело — это победа свободы слова против неоправданных и незаконных действий «Майнца» в попытке расторгнуть мой контракт за то, что я просто отстаиваю гуманность и справедливость.

Несмотря на то что я бы миллион раз пожертвовал своей карьерой, чтобы помочь остановить конфликт, мне повезло, что лишение меня возможности заниматься любимым делом заняло всего несколько месяцев. Теперь я снова готов играть в футбол на самом высоком уровне благодаря поддержке и любви окружающих меня людей», — говорится в сообщении Эль-Гази.

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