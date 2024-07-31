«Спартак» — «Динамо» Москва: Медина удвоил преимущество хозяев

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московские «Спартак» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Игра началась в 18:30 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче – 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, сыграв на добивании после отскока от голкипера «Динамо» Игоря Лещука. На 68-й минуте нападающий «Спартака» Хесус Медина удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти.

В прошлом сезоне команды трижды встречались в матчах Кубка России. В групповом этапе сначала «Спартак» разгромил «Динамо» со счётом 4:1, затем выиграли бело голубые — 3:0. В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов «Спартак» выиграл со счётом 2:0 и выбил «Динамо» из Кубка России.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».