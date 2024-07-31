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«Краснодар» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Краснодар» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 31 июля, состоится матч 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Краснодаром». Команды будут играть на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 21:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Олусегун, Кайо, Арутюнян, Эктов, Кастаньо, Ленини, Козлов, Батчи, Мозес, Кордоба.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Лукин, Роша, Агапов, Мойзес, Бистрович, Кисляк, Глебов, Давила, Койта.

В прошлом сезоне «Краснодар» и ЦСКА дважды встречались в рамках РПЛ. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0. В сезоне-2022/2023 «быки» и армейцы играли в Суперфинале Кубка России. Победу одержали красно-синие, одолевшие «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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