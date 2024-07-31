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Матч «Спартака» и «Динамо» в Кубке России посетили 20 431 зритель

Матч «Спартака» и «Динамо» в Кубке России посетили 20 431 зритель
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Матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московские «Спартак» и «Динамо», посетили 20 431 зритель.

Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). На момент написания новости счёт в матче – 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Угальде – 38'     2:0 Медина – 68'     3:0 Маслов – 75'    

На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, сыграв на добивании после отскока от голкипера «Динамо» Игоря Лещука. На 68-й минуте нападающий «Спартака» Хесус Медина удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 75-й минуте забил защитник красно-белых Павел Маслов с передачи нападающего Антона Зиньковского.

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