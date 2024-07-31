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Экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Лестера» Ихеаначо стал игроком «Севильи»

Экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Лестера» Ихеаначо стал игроком «Севильи»
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27-летний нападающий сборной Нигерии Келечи Ихеаначо стал игроком «Севильи», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Ранее футболист выступал за «Лестер Сити» и «Манчестер Сити».

Нападающий подписал контракт с «Севильей» на два года с возможностью продления ещё на один.

Напомним, в прошлом сезоне «Лестер Сити» стал победителем английского Чемпионшипа и получил повышение в классе. «Севилья» заняла 14-е место в Ла Лиге, набрав 41 очко.

Последним клубом Ихеаначо был английский «Лестер». В составе клуба форвард провёл 232 матча, в которых забил 61 гол и отдал 34 результативные передачи. За сборную Нигерии Келечи сыграл в 55 встречах и забил 15 мячей. С 1 июля 2024 года футболист находился в статусе свободного агента.

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