«Ахмат» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 31 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся грозненский «Ахмат» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Команды выступают в группе С. Начало игры — в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Ахмат»: Опарин, Богосавац, Шатара, Жиров, Адамов, Швец, Камило, Диванович, Ковачев, Бериша, Агаларов.

«Пари Нижний Новгород»: Кукушкин, Александров, Ведерников, Гоцук, Шнапцев, Глущенков, Глазер, Ермаков, Мухин, Зе Турбо, Боселли.

В прошлом сезоне команды встречались между собой два раза в рамках Российской Премьер-Лиги. В первом круге очный матч завершился победой нижегородской команды со счётом 2:0. Во второй части сезона «Ахмат» разгромил соперника со счётом 5:1.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в финале прошлого розыгрыша победил «Балтику» со счётом 2:1.