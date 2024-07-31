БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Ахмат» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 31 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся грозненский «Ахмат» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Команды выступают в группе С. Начало игры — в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Ахмат»: Опарин, Богосавац, Шатара, Жиров, Адамов, Швец, Камило, Диванович, Ковачев, Бериша, Агаларов.

«Пари Нижний Новгород»: Кукушкин, Александров, Ведерников, Гоцук, Шнапцев, Глущенков, Глазер, Ермаков, Мухин, Зе Турбо, Боселли.

В прошлом сезоне команды встречались между собой два раза в рамках Российской Премьер-Лиги. В первом круге очный матч завершился победой нижегородской команды со счётом 2:0. Во второй части сезона «Ахмат» разгромил соперника со счётом 5:1.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в финале прошлого розыгрыша победил «Балтику» со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
«Спартак» разгромил соперника в дерби! А чем занималось «Динамо»? LIVE
Live
«Спартак» разгромил соперника в дерби! А чем занималось «Динамо»? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android