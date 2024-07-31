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Член совета директоров «Динамо» Степашин поздравил «Спартак» с разгромной победой

Член совета директоров «Динамо» Степашин поздравил «Спартак» с разгромной победой
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поздравил «Спартак» с победой в очном матче в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России (3:0).

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31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Угальде – 38'     2:0 Медина – 68'     3:0 Маслов – 75'    

— Поздравляю с победой «Спартак».

— Почему «Динамо» не бежит?
— Потому что не бежит, — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, сыграв на добивании после отскока от голкипера «Динамо» Игоря Лещука. На 68-й минуте нападающий «Спартака» Хесус Медина удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 75-й минуте забил защитник красно-белых Павел Маслов с передачи нападающего Антона Зиньковского.

В прошлом сезоне команды трижды встречались в матчах Кубка России. В групповом этапе сначала «Спартак» разгромил «Динамо» со счётом 4:1, затем выиграли бело голубые — 3:0. В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов «Спартак» выиграл со счётом 2:0 и выбил «Динамо» из Кубка России.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

Календарь Кубка России
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