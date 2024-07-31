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Капитан «Монако» Головин пропустит товарищеский матч с «Фейеноордом» из-за болезни

Капитан «Монако» Головин пропустит товарищеский матч с «Фейеноордом» из-за болезни
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Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит товарищеский матч с нидерландским «Фейеноордом», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Указано, что игрок сборной России не заявлен на матч по причине болезни.

Ранее стало известно, что Головин получил 10-й номер и стал капитаном клуба.

Напомним, в составе «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Он перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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