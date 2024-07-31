Юрген Клопп высказался о возможном возвращении к работе главным тренером

Известный немецкий тренер Юрген Клопп пояснил свои слова о завершении тренерской карьеры.

«Новая работа? Неважно, кто меня позовёт: в своём заявлении об отставке я сказал, что не буду тренировать ни одну страну или клуб в течение года. Некоторые, должно быть, пропустили эту часть. Буквально на следующий день кто-то позвонил, и я сказал: «Вы с ума сошли? Я только вчера это объяснял».

Я буду работать над чем-то. Я слишком молод, чтобы просто играть в падель или теннис и проводить время только с внуками. Но на данный момент я бы исключил возвращение к тренерской карьере. Посмотрим, как всё будет выглядеть через несколько месяцев. Сейчас ничего не получается», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Клопп на протяжении своей тренерской карьеры возглавлял такие клубы, как «Майнц», дортмундскую «Боруссию», «Ливерпуль».

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Клопп расплакался на прощальном мероприятии: