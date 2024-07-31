Тюкавин: на сегодняшний день «Спартак» оказался сильнее «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подвёл итоги матча со «Спартаком» (0:3) в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Со «Спартаком» не ладится за последние два сезона. В чём причина?

— На сегодняшний день они оказались сильнее.

— Можно сказать, что «Спартак» — самый неудобный соперник в лиге?

— Говорите, как хотите, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» обыграл «Динамо» благодаря голам Манфреда Угальде, Хесуса Медины (пенальти) и Павла Маслова. Отметим, что Угальде забивает во втором матче за «Спартак» подряд, до этого он не забил за красно-белых ни одного гола за 13 игр.

22-летний Тюкавин в трёх матчах нынешнего сезона забитыми голами не отметился, но отдал результативную передачу.