Константин Тюкавин высказался о трёхматчевой серии без голов

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на свою безголевую серию в нынешнем сезоне. После матча со «Спартаком» (0:3) в Фонбет Кубке России эта серия достигла отметки в три игры.

«Есть проблема, что не забиваю три матча подряд, но это не глобально. Это беспокоит, но надо работать, тренироваться, и всё придёт. Надеюсь, что это просто стечение обстоятельств», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего нападающего одна результативная передача в игре 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:1). В прошлой кампании Тюкавин забил 17 голов и отдал 10 результативных передач в 38 матчах. Он занял второе место в списке бомбардиров РПЛ.