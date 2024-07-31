Константин Тюкавин высказался о трёхматчевой серии без голов
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на свою безголевую серию в нынешнем сезоне. После матча со «Спартаком» (0:3) в Фонбет Кубке России эта серия достигла отметки в три игры.
Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Угальде – 38' 2:0 Медина – 68' 3:0 Маслов – 75'
«Есть проблема, что не забиваю три матча подряд, но это не глобально. Это беспокоит, но надо работать, тренироваться, и всё придёт. Надеюсь, что это просто стечение обстоятельств», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В нынешнем сезоне на счету 22-летнего нападающего одна результативная передача в игре 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:1). В прошлой кампании Тюкавин забил 17 голов и отдал 10 результативных передач в 38 матчах. Он занял второе место в списке бомбардиров РПЛ.
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