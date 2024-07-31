БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Тюкавин высказался о трёхматчевой серии без голов

Константин Тюкавин высказался о трёхматчевой серии без голов
Комментарии

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на свою безголевую серию в нынешнем сезоне. После матча со «Спартаком» (0:3) в Фонбет Кубке России эта серия достигла отметки в три игры.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Угальде – 38'     2:0 Медина – 68'     3:0 Маслов – 75'    

«Есть проблема, что не забиваю три матча подряд, но это не глобально. Это беспокоит, но надо работать, тренироваться, и всё придёт. Надеюсь, что это просто стечение обстоятельств», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего нападающего одна результативная передача в игре 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:1). В прошлой кампании Тюкавин забил 17 голов и отдал 10 результативных передач в 38 матчах. Он занял второе место в списке бомбардиров РПЛ.

Материалы по теме
Тюкавин: не списывался с Арсеном Захаряном по поводу травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android