Тюкавин: не списывался с Арсеном Захаряном по поводу травмы

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о том, что не связывался с полузащитником «Реала Сосьедад» и воспитанником бело-голубых Арсеном Захаряном по поводу его травмы.

«Что касается Арсена Захаряна, то с ним не списывался по поводу травмы», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее стало известно, что Захарян получил травму голеностопа и ему предстоит пройти операцию.

Напомним, 21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.