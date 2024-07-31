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«Ахмат» — «Пари НН»: Агаларов открыл счёт в матче

«Ахмат» — «Пари НН»: Агаларов открыл счёт в матче
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Команды выступают в группе С. Игра началась в 21:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Агаларов – 26'     1:1 Гоцук – 40'     2:1 Швец – 42'    

На 26-й минуте открыл счёт в матче нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов, реализовав пенальти, назначенный за фол защитника гостей Виктора Александрова.

В прошлом сезоне команды встречались между собой два раза в рамках Российской Премьер-Лиги. В первом круге очный матч завершился победой нижегородской команды со счётом 2:0. Во второй части сезона «Ахмат» разгромил соперника со счётом 5:1.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в финале прошлого розыгрыша победил «Балтику» со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка России
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