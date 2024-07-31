Фёдор Чалов в одиночестве прогулялся по арене ЦСКА

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в одиночестве прогулялся по «ВЭБ Арене» — домашнему стадиону красно-синих. Игрок в ближайшее время должен перейти в греческий ПАОК.

Ранее вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос сообщил, что Фёдор Чалов прибудет в Салоники сегодня вечером для завершения своего перехода.

Напомним, ранее появилась информация, что переход российского форварда в ПАОК вступил в финальную стадию. Сообщалось также, что греческий ПАОК активирует опцию выкупа футболиста за € 3 млн. В минувшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.