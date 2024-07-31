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Анчелотти заявил, что трансферное окно для «Реала» закрыто

Анчелотти заявил, что трансферное окно для «Реала» закрыто
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможных трансферах в команде этим летом.

«Окно для нас закрыто. Вальехо вернулся, Алаба восстанавливается, а молодёжь, которая тренируется с нами, обладает нужными нам качествами. В этом положении мы находимся в полном порядке. Никто не уходит, все хотят остаться», — приводит слова Анчелотти интернет-издание Marca.

Этим летом «Реал» подписал двух нападающих — Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и Эндрика из «Палмейраса».

Карьера итальянца Карло Анчелотти в качестве тренера в ведущих чемпионатах началась ещё в 1996 году, когда он возглавил «Парму». До мадридского «Реала» он тренировал «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», мюнхенскую «Баварию», «Наполи» и «Эвертон».

«Королевский клуб» в прошедшем сезоне стал чемпионом Испании, набрав 95 очков в 38 матчах, и выиграл Лигу чемпионов, победив в финале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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