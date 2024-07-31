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«Краснодар» — ЦСКА: VAR отменил гол Кордобы из-за офсайда Эктова

«Краснодар» — ЦСКА: VAR отменил гол Кордобы из-за офсайда Эктова
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В эти минуты проходит матч 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Краснодаром». Команды играют на стадионе «Краснодар». Главным арбитром встречи выступает Артём Любимов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт остаётся ничейным.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва

На 22-й минуте открыл счёт в матче нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, но гол был отменён из-за офсайда защитника клуба Александра Эктова.

Фото: Кадр из трансляции

В прошлом сезоне «Краснодар» и ЦСКА дважды встречались в рамках РПЛ. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0. В сезоне-2022/2023 «быки» и армейцы играли в Суперфинале Кубка России. Победу одержали красно-синие, одолевшие «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

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