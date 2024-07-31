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Медина прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» в Кубке России

Медина прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» в Кубке России
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Нападающий московского «Спартака» Хесус Медина прокомментировал победу своего клуба в матче Фонбет Кубка России с «Динамо» со счётом 3:0.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Угальде – 38'     2:0 Медина – 68'     3:0 Маслов – 75'    

«Конечно, сначала матч был непростой, потому что «Динамо» — сложный соперник. Но потом нам удалось забить гол, и у нас были возможности, которые мы не реализовали. В дальнейшем будем стараться использовать все возможности.

Что касается реализованного пенальти, то планировал ударить прямо в девятку, так как я заработал 11-метровый, у меня была уверенность, и это лучшая позиция для удара», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» обыграл «Динамо» благодаря голам Манфреда Угальде, Хесуса Медины (пенальти) и Павла Маслова. С учётом матчей в чемпионате России «Спартак» одержал вторую победу подряд.

Турнирная сетка Кубка России
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