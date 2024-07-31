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Угальде: хорошо было бы забить «Динамо» пять-шесть голов, счёт был бы более объективным

Угальде: хорошо было бы забить «Динамо» пять-шесть голов, счёт был бы более объективным
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился эмоциями после победы над «Динамо» (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Угальде – 38'     2:0 Медина – 68'     3:0 Маслов – 75'    

«Я очень рад, что мы выиграли. Благодарю бога, что удалось забить в двух матчах подряд. Думаю, когда мы начали прессинговать выше и много давили, то мне удалось забить гол. После этого мы поменяли игру.

Конечно, мы хотим забивать как можно больше голов, поэтому стараемся создавать моменты и их реализовывать. Может быть, хорошо было бы забить пять-шесть мячей в ворота «Динамо», чтобы счёт был более объективным», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Костариканец забил второй мяч за «Спартак» в двух последних матчах. До этого он не мог отличиться 13 игр.

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