Угальде: хорошо было бы забить «Динамо» пять-шесть голов, счёт был бы более объективным

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился эмоциями после победы над «Динамо» (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Я очень рад, что мы выиграли. Благодарю бога, что удалось забить в двух матчах подряд. Думаю, когда мы начали прессинговать выше и много давили, то мне удалось забить гол. После этого мы поменяли игру.

Конечно, мы хотим забивать как можно больше голов, поэтому стараемся создавать моменты и их реализовывать. Может быть, хорошо было бы забить пять-шесть мячей в ворота «Динамо», чтобы счёт был более объективным», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Костариканец забил второй мяч за «Спартак» в двух последних матчах. До этого он не мог отличиться 13 игр.