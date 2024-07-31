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Медина высказался об адаптации Барко в «Спартаке»

Медина высказался об адаптации Барко в «Спартаке»
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Нападающий московского «Спартака» Хесус Медина высказался об адаптации новичка полузащитника Эсекьеля Барко.

«Мы очень давно знакомы с Барко, когда ещё играли в «Либертад» и «Индепендьенте». Он отличный парень, будем надеяться, что он быстро адаптируется, ведь он может принести пользу команде в виде техники и результата», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Барко перешёл в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт». Сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон. Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он играл в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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