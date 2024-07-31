Угальде поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Крыльями Советов»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Крыльями Советов» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Крылья Советов» — сложный соперник, поэтому нам нужно подготовиться как следует. Потому что мы знаем, что они отлично обороняются», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» в двух стартовых матчах чемпионата России набрал три очка и занимает в турнирной таблице восьмое место. У «Крыльев Советов» пока нет набранных очков. В прошлом сезоне команды обменялись крупными победами: в октябре самарцы выиграли со счётом 4:0, а в декабре «Спартак» обыграл соперника 3:0.

У Манфреда Угальде в нынешнем сезоне два забитых мяча в двух матчах подряд.