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Угальде поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Крыльями Советов»

Угальде поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Крыльями Советов»
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Крыльями Советов» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья Советов» — сложный соперник, поэтому нам нужно подготовиться как следует. Потому что мы знаем, что они отлично обороняются», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» в двух стартовых матчах чемпионата России набрал три очка и занимает в турнирной таблице восьмое место. У «Крыльев Советов» пока нет набранных очков. В прошлом сезоне команды обменялись крупными победами: в октябре самарцы выиграли со счётом 4:0, а в декабре «Спартак» обыграл соперника 3:0.

У Манфреда Угальде в нынешнем сезоне два забитых мяча в двух матчах подряд.

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