Экс-игрок «Динамо» Луценко: третье место для клуба будет хорошим результатом

Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко высказался о перспективах московского клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

– В «Динамо» хорошая атмосфера, которая помогает молодёжи и всем остальным. Видно, что внутри коллектива отличный микроклимат, из-за которого клуб неплохо стартовал. Но ещё впереди отрезки, в которые придётся включать волевые качества. Это упадёт на плечи возрастных игроков и иностранцев. Но пока команда показывает хорошие результаты, все будут в неплохом настроении.

– Третье место «Динамо» в сезоне – это хороший результат?

– Третье место «Динамо» будет хорошим результатом. Я не особо верю, что с таким составом можно взять чемпионство. Да, в команде много хороших футболистов, но в то же время в клубе очень маленький резерв. Надо ещё укрепить состав, потому что на одном настроении не получится пройти 30 туров. Как показал прошлый сезон, чтобы стать чемпионом, нужны сверхусилие и сверхудача, – приводит слова Луценко Metaratings.