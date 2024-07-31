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Угальде: рад, что мне удалось адаптироваться в «Спартаке». Мне нужно было время

Угальде: рад, что мне удалось адаптироваться в «Спартаке». Мне нужно было время
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде после матча Кубка России с «Динамо» (3:0) прокомментировал свою адаптацию в клубе.

«Конечно, я знаю, что обо мне много говорили. Но я рад, что мне удалось адаптироваться, потому что мне нужно было время для адаптации к РПЛ и городу. Плюс в «Спартаке» поменялся главный тренер. Я сейчас очень рад и надеюсь, что всё будет идти только в лучшую сторону. Ведь я молодой игрок, и всё получится», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Футболист перешёл в «Спартак» в январе 2024 года из нидерландского «Твенте». За этот период он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. В минувшем сезоне Угальде забил гол в игре 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2). Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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