Корнеев: переход Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед» — супертрансфер, браво!

Бывший российский футболист Игорь Корнеев оценил трансфер полузащитника сборной России Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед» из МЛС.

«Оцениваю переход Алексея Миранчука в «Атланту» как супертрансфер. Это клуб, который не только заплатил максимум за футболиста, но и будет рассчитывать на него в качестве основного игрока. Это очень важно, учитывая спортивный план развития карьеры для Алексея. Ничего, кроме позитива, не вижу в этом трансфере. Браво!» — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Накануне, 30 июля, «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).