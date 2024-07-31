«Ахмат» — «Пари НН»: хозяева довели счёт до разгромного

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Команды выступают в группе С. Игра началась в 21:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче — 4:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 26-й минуте открыл счёт в матче нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов, реализовав пенальти, назначенный за фол защитника гостей Виктора Александрова. На 40-й минуте счёт в игре сравнял защитник гостей Кирилл Гоцук, забив головой после розыгрыша штрафного удара. Через две минуты «Ахмат» снова вышел вперёд — забил полузащитник Антон Швец.

На 54-й минуте увеличил преимущество хозяев Бернард Бериша. На 60-й минуте Бериша оформил дубль.

В прошлом сезоне команды встречались между собой два раза в рамках Российской Премьер-Лиги. В первом круге очный матч завершился победой нижегородской команды со счётом 2:0. Во второй части сезона «Ахмат» разгромил соперника со счётом 5:1.