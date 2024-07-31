Игрок «Ромы» Абрахам может перейти в «Милан» на правах аренды — Николо Скира

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может стать игроком «Милана», сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «волки» могут отдать в аренду английского форварда.

Абрахам выступает за «Рому» с 2021 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за римлян 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее клуб покинул нападающий сборной Франции Оливье Жиру, но состав пополнил один из лучших бомбардиров национальной команды Испании Альваро Мората. По итогам прошлого сезона «Милан» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, пропустив вперёд миланский «Интер».