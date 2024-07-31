Зарема Салихова: игра Лещука — это всегда ярко и феерично

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на победу красно-белых в матче Фонбет Кубка России с «Динамо» со счётом 3:0.

«Есть вещи, на которые болельщики «Спартака» могут смотреть бесконечно. Например, игра вратаря «Динамо» Лещука. Всегда ярко и феерично», — приводит слова Салиховой Metaratings.

На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, сыграв на добивании после отскока от голкипера «Динамо» Игоря Лещука. На 68-й минуте нападающий «Спартака» Хесус Медина удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 75-й минуте забил защитник красно-белых Павел Маслов с передачи нападающего Антона Зиньковского.