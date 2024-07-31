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Месси с одним забитым мячом — в символической сборной Копы, Кордоба — вне состава

КОНМЕБОЛ представила символическую сборную из лучших футболистов прошедшего Кубка Америки — 2024 в социальной сети X (ранее Twitter).

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина).

Защитники: Алистер Джонстон (Канада), Кристиан Ромеро (Аргентина), Давинсон Санчес (Колумбия), Пьеро Инкапье (Эквадор).

Полузащитники: Родриго Де Пауль (Аргентина), Мануэль Угарте (Уругвай), Хамес Родригес (Колумбия).

Нападающие: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес (оба — Аргентина), Рафинья (Бразилия).

Напомним, финальный матч проходил на стадионе «Хард Рок» в Майами. Встреча закончилась со счётом 1:0 (д. вр.). Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба дошёл до финала турнира со сборной Колумбии и сумел отметиться двумя голами и двумя результативными передачами.

Аргентина стала самой титулованной командой в истории Копы. На её счету 16 титулов. Второе место занимает сборная Уругвая – 15 побед. Замыкает тройку сборная Бразилии – девять побед.