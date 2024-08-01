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Радимов с юмором отреагировал на высказывание Заремы Салиховой

Радимов с юмором отреагировал на высказывание Заремы Салиховой
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Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на высказывание Заремы Салиховой, жены бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, касательно победы красно-белых в матче Фонбет Кубка России с «Динамо» со счётом 3:0. Салихова в интервью Metaratings сказала, что болельщики красно-белых должны радоваться игре голкипера «Динамо» Игоря Лещука.

«Обожаю, когда женщины разбираются в футболе», — написал Радимов в одной из социальных сетей, сопроводив сообщение смеющимися смайликами.

На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, сыграв на добивании после отскока от голкипера «Динамо» Игоря Лещука. На 68-й минуте нападающий «Спартака» Хесус Медина удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 75-й минуте забил защитник красно-белых Павел Маслов с передачи нападающего Антона Зиньковского.

Турнирная сетка Кубка России
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