Рябчук отказался называть Барко новым лидером «Спартака»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук после матча Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (3:0) не согласился с тем, что полузащитник Эсекьель Барко является новым лидером красно-белых.

— Барко сейчас многих впечатляет. Можно ли назвать его новым лидером «Спартака»?

— Ещё очень рано об этом говорить. Конечно, Барко – это очень хороший футболист, который поможет нашей команде. И мы поможем ему быстрее адаптироваться в «Спартаке», — приводит слова Рябчука «Евро-Футбол.Ру».

Барко перешёл в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» этим летом. Сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон. Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он играл в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.