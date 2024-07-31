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Рябчук отказался называть Барко новым лидером «Спартака»

Рябчук отказался называть Барко новым лидером «Спартака»
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Защитник «Спартака» Олег Рябчук после матча Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (3:0) не согласился с тем, что полузащитник Эсекьель Барко является новым лидером красно-белых.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Угальде – 38'     2:0 Медина – 68'     3:0 Маслов – 75'    

— Барко сейчас многих впечатляет. Можно ли назвать его новым лидером «Спартака»?
— Ещё очень рано об этом говорить. Конечно, Барко – это очень хороший футболист, который поможет нашей команде. И мы поможем ему быстрее адаптироваться в «Спартаке», — приводит слова Рябчука «Евро-Футбол.Ру».

Барко перешёл в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» этим летом. Сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон. Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он играл в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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