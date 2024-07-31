Защитник «Факела» Брызгалов прокомментировал частые удаления у команды в новом сезоне

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов прокомментировал ситуацию с удалениями у игроков воронежской команды в новом сезоне. В каждом из трёх матчей команда заканчивала игру в меньшинстве.

«Все три удаления — разные, поэтому тут нет какой-то закономерности. Я был удалён на последних минутах матча. У Маркова возобладали эмоции в игре с «Акроном», человек хотел переключиться, сразу пойти в отбор — так получилось. В игре с «Зенитом» — срыв атаки. Но я считаю, эту красную можно было не давать нашему игроку, потому что там бежали ещё три человека, и не факт, что игрок «Зенита» убежал бы один на один с вратарём», — приводит слова Брызгалова «РБ Спорт».

Новый сезон РПЛ стартовал 20 июля. Чемпионат проходит с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го. Действующим победителем Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул.

Фонбет Кубок России стартовал вчера, 30 июля. Действующим обладателем турнира также является «Зенит». «Факел» проиграл свой первый матч нового розыгрыша турнира, уступив «Зениту» со счётом 0:3.