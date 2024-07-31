«У «Спартака» получалось всё, а у «Динамо» — ничего». Сёмин — о матче Кубка России

Бывший тренер «Динамо» и «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче бело-голубых с московским «Спартаком» в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России.

«В первых играх Кубка тренеры очень много экспериментируют с составом. На поле выходит много футболистов резерва и молодёжи. Можно сказать, что картина с силой команд не ясна. Да, сегодня «Спартак» был сильнее и удачливее, тут нет никаких вопросов. У каждой команды были свои задачи.

Первые матчи в этом розыгрыше Кубка не имеют особо большого значения. Видимо, такая ситуация случилась и сегодня. «Спартак» играл хорошо и боевито, более агрессивно, чем «Динамо». Но Кубок продолжается, никто не вылетает. Сегодня у «Спартака» получалось всё, а у «Динамо» – ничего», – приводит слова Сёмина Metaratings.

На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, сыграв на добивании после отскока от голкипера «Динамо» Игоря Лещука. На 68-й минуте нападающий «Спартака» Хесус Медина удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 75-й минуте забил защитник красно-белых Павел Маслов с передачи нападающего Антона Зиньковского.