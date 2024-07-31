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«У «Спартака» получалось всё, а у «Динамо» — ничего». Сёмин — о матче Кубка России

«У «Спартака» получалось всё, а у «Динамо» — ничего». Сёмин — о матче Кубка России
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Бывший тренер «Динамо» и «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче бело-голубых с московским «Спартаком» в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Угальде – 38'     2:0 Медина – 68'     3:0 Маслов – 75'    

«В первых играх Кубка тренеры очень много экспериментируют с составом. На поле выходит много футболистов резерва и молодёжи. Можно сказать, что картина с силой команд не ясна. Да, сегодня «Спартак» был сильнее и удачливее, тут нет никаких вопросов. У каждой команды были свои задачи.

Первые матчи в этом розыгрыше Кубка не имеют особо большого значения. Видимо, такая ситуация случилась и сегодня. «Спартак» играл хорошо и боевито, более агрессивно, чем «Динамо». Но Кубок продолжается, никто не вылетает. Сегодня у «Спартака» получалось всё, а у «Динамо» – ничего», – приводит слова Сёмина Metaratings.

На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, сыграв на добивании после отскока от голкипера «Динамо» Игоря Лещука. На 68-й минуте нападающий «Спартака» Хесус Медина удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 75-й минуте забил защитник красно-белых Павел Маслов с передачи нападающего Антона Зиньковского.

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